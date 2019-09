Festival della Politica, autobus Actv deviati: tutte le modifiche di percorso

Via Pio X chiuderà in occasione del Festival della Politica in programma a Mestre dal 4 all'8 settembre, con modifiche al trasporto pubblico. In particolare dalle 17.30 alle 20 di giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 settembre 2019 e dalle 17 alle 19.30 di domenica 8, sono previste numerose deviazioni per le linee urbane.

Linea Urbana 13 Cavergnago - via Arduino: da Cavergnago, giunti alla fine di via Bissuola proseguono a destra per via Ca’ Rossa, a sinistra via Fradeletto, a sinistra v.le Garibaldi, via T.Belfredo da dove riprendono il regolare percorso; da via Arduino, giunti in via Einaudi proseguono per via Giuliani, via T.Belfredo, v.le Garibaldi, a destra via Spalti, via Caneve, via Bissuola da dove riprendono il regolare percorso.

Linea Urbana 32H Circolare Ospedale: da Castellana, giunti in via Einaudi proseguono a sinistra per via Giuliani, a destra via T.Belfredo, via Garibaldi, a destra via Spalti, via Caneve, diritti per via Bissuola da dove riprendono il percorso regolare. Le località di cambio tra agenti previste presso le fermate di Mestre Centro B5-B6 per le linee 13, 31H e 32H sono spostate presso la coppia di fermate di via Bissuola, incrocio via Colombo.

Linee ExtraUrbane 5E Mestre - Noale, 6E Mestre - Scorzè, 8E Mestre - Treviso e 8AE Mestre - Mattei/Marcon da Mestre Centro: proseguono per 27Ottobre, via Olivi, a destra via Carducci, a destra via Circonvallazione, a destra via Einaudi, a sinistra via P.Giuliani da dove riprendono il regolare percorso; da Castellana/Terraglio, giunti in via Circonvallazione proseguono per la stessa, a sinistra via Carducci, a sinistra via Olivi, piazza 27Ottobre, via Colombo, Mestre Centro. In deviazione, le linee Extraurbane interessate effettuano le coppia di fermate di via Circonvallazione, Olimpia e via Carducci «Telecom».