Trovato alla stazione di Mestre, doveva essere rinchiuso: 18enne bloccato dalla polfer

Sottoposto a controllo e bloccato: è successo nel pomeriggio di lunedì, quando il personale della polizia ferroviaria di Mestre, transitando nell’atrio della stazione, ha notato il comportamento sospetto di un ragazzo. Quest'ultimo, alla vista degli agenti, ha cambiato repentinamente la direzione di marcia, dando l’impressione di volere evitare di incrociare le forze dell'ordine.

Fermato per furto

A quel punto i poliziotti lo hanno fermato, scoprendo dalla banca dati delle forze di polizia che il giovane, un 18enne kosovaro, risultava gravato dall’ordine di esecuzione della misura cautelare del collocamento in comunità. Questo perché nel dicembre scorso, ancora minorenne, aveva perpetrato un furto in un negozio di abbigliamento prelevando merce per un valore di circa 300 euro.