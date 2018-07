Mister Universo verso la finale: Riccardo Pagan partito per la Repubblica Dominicana

È decollato da Venezia mercoledì, Riccardo Pagan di Mestre, in volo verso la Repubblica Dominicana, dove il 27 luglio si terrà la Finale Mondiale di Mister Universo. Il 24enne veneto rappresenterà l’Italia e il concorso Mister Italia, gareggiando contro altri 43 concorrenti provenienti da altrettante nazioni dei cinque continenti e tentando di portare in Italia il prestigioso titolo e il montepremi di 10 mila dollari, messo in palio dal concorso che è considerato uno tra i più importanti al mondo.

I luoghi

Le varie tappe della manifestazione si svilupperanno tra Santo Domingo, capitale della Repubblica Dominicana, in cui avrà inizio, e Puerto Plata, dove il 27 luglio, in occasione di una serata di gala, terminerà. La fascia di Mister Universo Italia è stata consegnata a Riccardo Pagan nelle scorse settimane in occasione della Finale Nazionale di Mister Italia tenutasi all’Arena del Perla Casino & Hotels di Nuova Gorizia.

Chi è Riccardo Pagan

Pagan è alto 187 centimetri, ha capelli e occhi neri, è del segno del leone, si è laureato alcuni mesi fa all’Università di Padova in scienze politiche internazionali. Alla sua passione per la moda abbina quella per lo sport, pratica l’atletica settore in cui ha vinto quattro titoli nazionali di salto in lungo ed ha partecipato come finalista alle Olimpiadi Giovanili di Singapore. In Italia il concorso è abbinato a Mister Italia che ha scelto come strategia e caratteristica principale proprio il fatto di collegarsi ai maggiori contest internazionali.

Gli altri concorrenti

Ottimi i risultati che altri concorrenti italiani, individuati da Mister Italia, hanno ottenuto nelle ultime edizioni dei concorsi mondiali in cui hanno partecipato: alla finale di Miami di Mister Model Marco d’Elia si è piazzato al secondo posto, terzo posto per Vinicio Modolo a Bangkok per Mister International concorso dove Andrea Luceri l’anno prima a Manila ha vinto la fascia di Mister Telegenic, Andrea Biondo a Mister United Ambassador a Jakarta si è piazzato secondo, Giuseppe Esposito a Mister Ocean a Taiwan si è piazzato al sesto posto tra 80 concorrenti. Il prossimo a partire sarà Mirko Pividore, neo Mister Italia, che a novembre a Jaipur (India) parteciperà alla Finale 2018 di Mister Universal Ambassador. A gennaio 2019 un nostro concorrente parteciperà a Manila alla finale di Mister Mondo.