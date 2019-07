Due minori presi dai carabinieri dopo aver picchiato i gestori di un market

Due minorenni mestrini, rispettivamente classe 2003 e 2002, sono stati bloccati dai carabinieri domenica pomeriggio dopo aver malmenato i gestori di un market in Corso del Popolo. Dapprima erano entrati nel negozio con l'intenzione di rubare: con una scusa avevano distratto il proprietario e un dipendente (di nazionalità cingalese) e avevano sottratto un paio di occhiali da sole in esposizione, dopodiché sono usciti fuori. I loro movimenti, però, sono stati notati e così i due negozianti li hanno seguiti all'esterno, cercando di farsi restituire la merce.

Rapina

A quel punto i ragazzini hanno reagito con violenza, ingaggiando una colluttazione con calci, pugni e spintoni e procurando ai due cingalesi ematomi al collo con ecchimosi. Subito è stato lanciato l'allarme al 112 sul posto è arrivata una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile. Prestati i primi soccorsi ai commercianti, i carabinieri si sono messi alla ricerca dei due rapinatori, individuandoli poco dopo in una via poco distante. Li hanno accompagnati in caserma, identificati e denunciati in stato di libertà per rapina impropria.