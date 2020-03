Esce per comprare droga, minorenne multato

Passeggiava in via Monte Piana, a Mestre, da solo, quando la polizia lo ha fermato. Di fronte agli agenti non ha saputo giustificare il fatto di essere fuori casa. Nessuna emergenza, non doveva andare al lavoro. Presto, i poliziotti hanno scoperto il motivo della sua uscita: una piccola quantità di marijuana che aveva appena acquistato.

Il primo a essere multato dalla polizia nel Veneziano dall'entrata in vigore delle nuove sanzioni legate al Coronavirus è un minorenne di Mestre, fermato giovedì a Mestre. Con un decreto firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la sanzione per la violazione delle norme sugli spostamenti da penale è diventata amministrativa e prevede il pagamento di una somma da 400 a 3mila euro.

