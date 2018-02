"In democrazia ognuno esprime la propria opinione ma a nessuno è consentita violenza"

Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, candidato del Pd in Veneto, al teatro Momo venerdì a Mestre, prima dell'appuntamento elettorale del 4 marzo.

"La libertà è sicurezza - afferma Minniti -. Dobbiamo far sapere con forza che noi siamo dalla parte della polizia, e che in questo paese non c'è posto per la violenza criminale. Le rappresaglie e l'odio razziale erano la modalità tipica di espressione del nazismo e del fascismo. Dobbiamo ringraziare chi ha lottato per la libertà, se oggi possiamo parlare liberamente. L'antifascismo è un valore fondativo della nostra Repubblica e della nostra democrazia".

Nel video anche il rappresentante della comunità Islamica di Mestre, Mohamed Amin Al Ahdab, che si è avvicinato a Minniti per esprimere la propria vicinanza e quella della comunità religiosa mestrina.