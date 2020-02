Minacce di morte e molestie continue all'ex compagna: 29enne in manette

Non aveva accettato la fine della loro relazione, motivo per cui da settembre si è reso protagonista di un'escalation di minacce e violenze nei confronti dell'ex compagna. La chiamava di continuo, le mandava messaggi, la minacciava di morte. Quella dell'uomo era una molestia senza fine, e la donna aveva paura di denunciarlo alla polizia. Dopo l'ennesimo episodio, però, si è fatta forza e si è rivolta agli agenti del commissariato di Mestre. L'uomo, A.D.F.N., 29enne residente a Mestre, è stato arrestato e condotto in carcere a Santa Maria Maggiore.

Aggressione all'ex compagna e al padre

Nella serata di mercoledì le telefonate dell'ex convivente si sono fatte sempre più insistenti, a decine. Dopo i messaggi e le minacce, il giovane si è fatto trovare sotto la casa dei genitori della donna: prima l'avrebbe aggredita, poi avrebbe anche cercato di ferire con un taglierino il padre. A quel punto la ragazza ha lanciato l'allarme alla polizia, che ha attivato la procedura di emergenza, chiedendo l'intervento immediato della procura di Venezia.

In carcere

In poche ore gli agenti hanno ricostruito gli episodi di violenza del giovane; vista la gravità, l'aurotità giudiziaria ha quindi emesso un'ordinanza di custodia cautale nei confronti del 29enne, accusato di tentate lesioni aggravate e maltrattamenti alla figlia. Rintracciato nella tarda serata di ieri, è stato portato in prigione a Venezia.