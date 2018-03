Carabinieri e Municipale contro gli abusivi: piovono sanzioni e mimose sequestrate

Giornata internazionale della donna, carabinieri di Mestre in trincea contro i venditori abusivi di mimose. I militari dell'Arma, per combattere quella che l'8 marzo, ogni anno, si tramuta in una vera e propria piaga per i fiorai e spesso anche per le piante di mimose (come quella di via Cappuccina, razziata anche quest'anno) hanno batutto le strade della città per fermare le vendite abusive, avendo come focus le zone in prossimità di semafori e luoghi pubblici particolarmente affollati.

Fermati 3 venditori abusivi

Nel corso del servizio mirato, i carabinieri hanno elevato numerose sanzioni amministrative e penali, in particolare a 3 venditori del Bangladesh che cercavano di vendere agli automobolisti in sosta o transito mazzetti a prezzo stracciato. Per ciascuno degli abusivi è scattata una sanzione di oltre 5mila euro. Accertamenti ulteriori hanno permesso di appurare che ad uno dei bengalesi era stato anche notificato un avviso di espulsione non eseguito. Per questa ragione è stato denunciato e accompagnato all'ufficio stranieri per il prosieguo della procedura.

590 mazzi sequestrati

Anche la Municipale nella giornata di giovedì ha predisposto un servizio mirato di contrasto al commercio abusivo. Nella fattispecie gli agenti della polizia locale hanno sequestrato 795 mazzi di mimose e contestato 4 verbali amministrativi e 49 di rinvenimento. L'attività, diffusa su tutto il territorio di terraferma, si è concentrata soprattutto lungo le principali arterie di traffico, da via Miranese a via Fratelli Bandiera fino a via Martiri della Libertà, senza tralasciare le principali vie del centro come Corso del Popolo e via Torino.