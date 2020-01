Tecnologie digitali e una variante edilizia per sviluppare il commercio di Mestre

Mestre investe sulle nuove tecnologie per sviluppare l'offerta del commercio e, di conseguenza, di tutta la città. Oggi si rinnova l'esperienza del Miglio digitale, progetto partito in forma sperimentale un anno fa che coinvolge alcuni negozianti, "pionieri digitali" che hanno modificato le loro abitudini di vendita, si sono formati con professionisti delle tecnologie digitali e del marketing e hanno condiviso un percorso di valorizzazione del centro. Nel frattempo i pionieri sono saliti a 18. «È un progetto di rigenerazione economica e sociale - spiega Maurizio Franceschi, direttore di Confesercenti - e punta sull'aggregazione dei commercianti, che lavorano per creare un'identità comune. Mestre è interessata da profonde trasformazioni urbane e le attività commerciali hanno l'opportunità di reagire alla crescita del commercio elettronico puntando in particolare sui servizi. L'altra opportunità da sfruttare è quella del turismo: con i nuovi alberghi ci sono 6mila posti letto a ridosso della città, quindi la città deve diventare ospitale e accogliente e dare dei servizi a questi turisti».

Smart speaker e una radio del distretto

Ecco le iniziative principali: da febbraio saranno installati smart speaker e monitor con messaggi promozionali in negozi e alberghi; gli speaker, ad esempio, potranno rispondere ai turisti e dare informazioni. Intanto partirà anche la radio ufficiale di distretto (Radio Miglio). Gli aderenti al progetto verranno promozionati direttamente negli alberghi per collegare le presenze turistiche con le opportunità del centro. Intanto sarà potenziato il sistema di analisi dei flussi pedonali: i consulenti utilizzeranno questi dati, negozio per negozio, per attivare politiche di marketing personalizzate. L'investimento totale è di 157mila euro, con un contributo della Camera di commercio.

Una variante urbanistica per le botteghe

Il sindaco Luigi Brugnaro, presente alla presentazione del progetto, ha spiegato anche che l'amministrazione ha in programma delle modifiche urbanistiche pensate per agevolare il commercio: «A Mestre e Marghera faremo una variante urbanistica come quelle già fatte a Pellestrina e Burano - ha detto - che consentirà ai negozi di estendere la superficie commerciale collegandosi agli spazi vicini, per ampliare l'attività, semplicemente aprendo una porta. Sia in orizzontale che in verticale, ad esempio collocando un magazzino al piano superiore dell'edificio. È una misura che può essere molto utile, specialmente nelle zone storiche come piazza Ferretto».