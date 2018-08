Mestre, a fuoco nella notte un'auto dei carabinieri forestali

Un veicolo dell'Arma dei carabinieri forestali è andato a fuoco nella notte tra mercoledì e giovedì nella sede del Comando provinciale che si trova nel centro di Mestre, in piazza XXVII Ottobre, all'inizio di via Guglielmo Pepe. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio evitando che si propagasse ulteriormente. Le cause del rogo sono in fase di accertamento, ma sembrerebbe esclusa la matrice dolosa: più probabile che si sia trattato di un cortocircuito.