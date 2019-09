Nel parchetto di via Tasso un mercatino nero di merce rubata dai supermercati

Un lettore da Mestre segnala: «Ecco il mercatino illegale della merce alimentare (e non solo) rubata nei supermercati della zona di corso del Popolo. In questo giardino pubblico, situato tra via Tasso e corso del Popolo, ogni pomeriggio, festivi compresi, si raduna un gran numero di persone. Non per prendere una boccata di aria, bensì per aspettate l'arrivo della merce rubata nei supermercati della zona da parte di gruppi di ragazzi (tossicodipendenti) che rivendono questi prodotti a basso costo».

«La situazione è molto grave - conclude -. Qui, dalle 14 fino alle 20, orario di chiusura del parco, arrivano a fiumi gruppi di ragazzi ben organizzati con scatoloni e sacchi di merce alimentare che viene poi venduta illegalmente». Una consuetudine che, stando alle testimonianze, si svolge ogni giorno.