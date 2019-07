Mercatino per lo scambio di testi scolastici a Mestre

Torna da mercoledì 28 a venerdì 30 agosto “Libro contro Libro”, il mercatino per lo scambio dei libri di testo delle scuole medie e delle superiori giunto quest'anno alla decima edizione.

Il mercatino

Il mercatino sarà aperto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17 al PalaPlip. I ragazzi dovranno solo portare i libri scolastici che vogliono vendere, mentre sedie e tavoli saranno già a disposizione sul posto. Sugli appositi pannelli “Cerco-Vendo-Scambio” inoltre i ragazzi potranno lasciare i propri annunci con le liste dei libri richiesti dalle varie scuole o quelli di cui non hanno più bisogno.

Ingresso libero

Gli operatori ed educatori del Comune presenti offriranno indicazioni ed assistenza agli studenti e ai genitori nella gestione degli spazi e degli annunci, mentre le “trattative” per i libri resteranno assolutamente riservate tra i ragazzi o i loro familiari. L’ingresso è libero, non servono prenotazioni dei tavoli. Per informazioni si può chiamare o inviare un sms al 3483901439 oppure scrivere a attivazione.risorse@comune.venezia.it.