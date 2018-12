I regali si acquistano nel centro di Mestre: successo dei mercatini natalizi

Una buona notizia per la città e, si spera, un presagio del rilancio complessivo del commercio nei centri urbani. I cittadini di Mestre stanno premiando l'offerta dei mercatini natalizi, e a dirlo sono proprio gli operatori che registrano un andamento positivo e, in diversi casi, di gran lunga superiore a quello dello scorso anno. In tutto le casette sono una trentina, dislocati tra piazza Ferretto, via Poerio e via Allegri.

«Rispetto all'anno scorso possiamo registrare già un +25% di vendite», racconta Paolo Stevanato, che propone orecchini, zaini ed agende in pelle sia nella casetta di fronte a Max Mara che all'interno del Centro Le Barche. E propone: «Dovremmo, insieme all'amministrazione, lavorare di più su pubblicità e marketing per lanciare il marchio dei Mercatini di Mestre, alla stregua di quelli famosi di Merano». Dello stesso avviso anche Fausto Salati, che ha quest'anno raddoppiato la sua offerta gastronomica con due casette in via Poerio, e che conferma sia il maggior afflusso di gente tra le vie del centro sia un incremento delle vendite.

Per Consuelo Mantoan, primo anno nelle "casette di legno" in via Allegri dopo quindici anni di presenza su Mestre nei gazebo degli anni precedenti, le vendite di guanti, sciarpe e cappelli sono in crescita: «Magari scelgono articoli meno cari, ma ne prendono in quantità maggiore per fare più regalini», spiega. Proposte per l'anno prossimo? Mattia Montagner e Simone Mengo, di Cioccolateria Veneziana, commentano: «In queste occasioni a Mestre arrivano per gli acquisti molte famiglie dai paesi vicini e non solo nel week end, per questo speriamo si ampli l'offerta commerciale dei mercatini. Soprattutto quella del food & beverage che crea aggregazione».