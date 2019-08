Spacciavano eroina, marito e moglie arrestati

La loro base era un appartamento in via Duca D’Aosta. Da qui, la donna coordinava tutto e il marito era il “braccio operativo”, colui che effettuava le consegne in bicicletta. Quando i carabinieri lo hanno fermato, stava pedalando sulla due ruote probabilmente per andare a incontrare un cliente. Lui ha cercato di scappare ma è stato bloccato e dalla successiva perquisizione domiciliare sono “spuntati” oltre un etto di eroina, alcuni grammi di hashish e 1.600 euro in contanti.

Una quantità di droga sufficiente a far scattare le manette nei confronti di entrambi: M.E., tunisino di 26 anni e S.B., moglie italiana di 30, che i militari ritengono avessero messo in piedi un giro di spaccio nel quartiere Piave a Mestre. La coppia è stata incastrata durante un servizio di controllo della zona, che è sempre sorvegliata speciale e ancor di più in questo periodo in cui le overdose da eroina sembrano ricominciate. Nell’appartamento i carabinieri hanno sequestrato anche una banconota da 50 euro falsa, sulla quale sono in corso verifiche.