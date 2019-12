Pusher sorpreso per la terza volta e arrestato assieme a un "collega"

È stato nuovamente arrestato L.D., spacciatore 29enne originario del Mali già sorpreso in settembre con quattro chili di marijuana, e pochi giorni prima con altri 200 grammi della stessa sostanza. I carabinieri lo hanno fermato a Mestre ieri mattina, dopo averlo pedinato da via Dante a corso del Popolo, dove il pusher abita. Con lui c'era un "collega", L.C., 30enne del Gambia.

Pusher in arresto

I militari li hanno seguiti all'interno dell'appartamento e, assieme a una pattuglia della polizia locale, hanno verificato che i due pusher ci nascondevano la marijuana pronta per lo spaccio, oltre a materiale per il confezionamento, pesatura e taglio: coltello, bilancino di precisione, ritagli di buste in cellophane. A fiutare lo stupefacente è stato il cane antidroga Lapo, che in tutto ha permesso di sequestrare 400 grammi di marijuana. Al termine dell'operazione, i due spacciatori sono stati portati in carcere.