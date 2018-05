Una marcia per la pace tra le vie di Mestre: sabato mobilitazione di gruppi e cittadini

Una marcia per la tolleranza e la pacifica accoglienza, ma soprattutto per dimostrare che esiste una via possibile e alternativa di convivenza tra popoli e culture. L'iniziativa è organizzata sabato 5 maggio a Mestre e attraversa la città da via Piave a piazzale Candiani, tra i luoghi dove il multiculturalismo è una realtà quotidiana. Ben 35 associazioni, tra locali e nazionali, hanno annunciato l'intenzione di partecipare.

Il programma

L'idea che sta alla base di tutto: "Crediamo nell'accoglienza e nel rispetto dei diritti umani per tutti", tanto da sentire il dovere di mettersi in cammino per combattere con un'iniziativa concreta il razzismo e le ingiustizie sociali. Si parte dal civico 67 di via Piave alle 16, con una "lettura senza veli" dei volontari di Amnesty per denunciare le atrocità commesse in Libia contro i migranti; quindi, alle 18.30, la marcia vera e propria, lungo i marciapiedi, verso il centro della città. Conclusione al Candiani con i concerto di quattro cori (Coro Voci dal Mondo, Coro degli Imperfetti, Piccolo Coro di Marghera, Coro Soul Liberation Cultural Gospel) e l'esibizione del duo StorieStorte.