Alì Corri X di Mestre, ultimi appuntamenti per allenarsi in compagnia e far rivivere i parchi

La 8. Moonlight Half Marathon e 10 chilometri di Jesolo del prossimo 26 maggio si avvicina e il programma di allenamenti “Ali Corri X”, promossi dal Venicemarathon Club e finalizzati, tra le altre cose, a preparare neofiti e atleti per questo evento sportivo, giunge al giro di boa. Mancano, infatti, gli ultimi 5 appuntamenti che permetteranno a tutti di correre in compagnia e in sicurezza nei parchi e nei luoghi più suggestivi della città.

Martedì a San Giuliano

L’'appuntamento di domani, martedì 10 aprile, è fissato alle ore 19 al Parco San Giuliano di Mestre con partenza alle ore 19.30. Con l’'arrivo della bella stagione aumenta anche la partecipazione e domani sono attese più di 200 persone. Si torna quindi a correre lungo i verdi viali di San Giuliano con sempre due percorsi a disposizione, uno da 5 e uno da 10 chilometri, che potranno essere affrontati di corsa, camminando o facendo nordic walking. Nell’'occasione di martedì, inoltre, il marchio di abbigliamento sportivo Kahru sarà presente con uno stand per far provare le nuove scarpe “Kahru Fusion”.

Solidarietà

Prosegue la campagna di solidarietà con la Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Come sempre sarà presente uno stand nel quale i partecipanti potranno fare una donazione minima di almeno 10 euro e ricevere la t-shirt tecnica arancione disegnata ad hoc da Kahru, da indossare durante gli allenamenti. Gli “Alì Corri X” sono promossi dal Venicemarathon Club, in collaborazione con la Città di Venezia e le società sportive del territorio e con il supporto dei supermercati Alì. La partecipazione è, come sempre, gratuita e aperta a tutti. I partecipanti potranno, inoltre, usufruire di molti servizi dedicati come il parcheggio custodito, un’'area per cambiarsi, il deposito borse e, al termine della sessione, un ricco ristoro con acqua San Benedetto, sali e barrette energetiche ProAction e biscotti Palmisano. Il tour è supportato dai mezzi di servizio messi a disposizione da Gasparini Group.

Di seguito tutte le prossime tappe degli Alì CorriX:

Martedì 10/04 Parco San Giuliano (partenza ore 19.30)

Martedì 17/04 Parco Piraghetto (partenza ore 19.30)

Martedì 24/04 Parco San Giuliano (partenza ore 19.30)

Martedì 08/05 Parco Bissuola (partenza ore 19.30)

Martedì 15/05 Piazza Ferretto (partenza ore 19.30)



Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook CorriX.