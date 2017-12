Google Maps, la mappa di Mestre de-venezianizzata: la proposta circola sui social

Mestre de-venezianizzata, la proposta circola sui social: si tratta della possibilità di consigliare a Google la modifica dell'indirizzo dei principali luoghi della città nelle proprie mappe. Di default, infatti, Google Maps indica Venezia come "indirizzo" di tutti i luoghi della terraferma, da Piazza Ferretto a Villa Erizzo, dal Centro Culturale Candiani alla Hybrid Tower, solo per citarne qualcuno. Se si cerca "Piazza XXVII Ottobre, Mestre", si sarà reindirizzati a "Piazza XXVII Ottobre, Venezia", e così per qualsiasi sito della città.

Modifica sì, modifica no

L'intenzione di proporre le modifiche da parte di alcuni irriducibili c'è: non è chiaro se si tratti di una semplice boutade o un'intenzione seria da parte dei più rigorosi sostenitori dell'identità mestrina. L'unica certezza è che c'è già chi si è adoperato per suggerire le modifiche, resta da capire se saranno accettate (e questo dovrebbe comportare una modifica "universale" su tutti i luoghi della terraferma) o se saranno rispedite al mittente con un "no, grazie".