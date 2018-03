Manutenzione in tangenziale a Mestre: per tre notti chiuso svincolo Mira-Oriago

Proseguono gli interventi di manutenzione in tangenziale a Mestre. Prevista nei prossimi giorni la chiusura dei rami di svincolo da e per la stazione autostradale di Mira-Oriago, come di seguito specificato.

Martedì e mercoledì

Tra le 21 di martedì e le 6 di mercoledì verranno chiusi alternativamente lo svincolo di uscita dalla carreggiata ovest della A57 tangenziale di Mestre (traffico in arrivo da Venezia) per la stazione di Mira-Oriago, e lo svincolo di ingresso in carreggiata ovest della A57 tangenziale di Mestre (traffico diretto in direzione Milano) in arrivo dalla stazione di Mira-Oriago.

Giovedì

Tra le 21 di mercoledì e le 6 di giovedì verranno chiusi alternativamente lo svincolo di uscita dalla carreggiata est della A57 tangenziale di Mestre (traffico in arrivo da Padova) per la stazione di Mira-Oriago, e lo svincolo di ingresso in carreggiata ovest della A57 tangenziale di Mestre (traffico diretto in direzione Milano) in arrivo dalla stazione di Mira-Oriago.

Tra giovedì e venerdì

Infine tra le 21 di giovedì e le 6 di venerdì verrà chiuso lo svincolo di uscita dalla carreggiata est della A57 tangenziale di Mestre (traffico in arrivo da Padova) per la stazione di Mira Oriago. Come in altre occasioni i lavori saranno effettuati in orario notturno per non gravare sul traffico in ingresso in tangenziale: tuttavia eventuali rallentamenti dovuti alla chiusura dello svincolo saranno presegnalati in tempo reale attraverso i pannelli a messaggio variabile sui portali in avvicinamento alla zona.