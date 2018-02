"Paghiamo le tasse, non delinquiamo", sabato manifestazione dei commercianti stranieri

La manifestazione è prevista per sabato a Mestre, all'angolo tra via Monte San Michele e via Trento, nella zona più calda dello spaccio mestrino. A promuovere l'iniziativa è Zero Degrado, neonata associazione fondata da Vincent Idele, presidente dell'Unione africana locale e da anni residente in città, dove gestisce un negozio di parrucchiere.

Manifestazione contro il degrado

"Le minacce degli spacciatori non ci fanno paura - aveva avuto modo di dichiarare - Ci sono tanti miei connazionali in città, ma non siamo tutti uguali. Tanti delinquono, ma molti sono quelli che sono qui solo per lavorare". E dunque alle 15.30 di sabato l'associazione organizza un comizio "contro il crescente degrado, contro lo spaccio e violenze nelle nostra strade. Abbiamo la possibilità di farci finalmente sentire e vedere".

"Vogliamo trovare delle soluzioni"

L'incontro, come specificato dall'associazione, durerà circa un'ora e mezza, e servirà per trovare delle soluzioni. "Vogliamo far sentire la nostra voce, - spiega Idele - perché qui ci viviamo, paghiamo le tasse. È una zona di pregio che non può essere trasformata in una periferia abbandonata".