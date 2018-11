Nei panni degli animali, in difesa dell'ambiente: le iniziative degli studenti

Una passeggiata per le vie di Mestre mascherati da animali: è l'iniziativa messa in atto dal coordinamento studenti medi, ieri, per lanciare la manifestazione in programma il 7 dicembre dedicata alla sensibilizzazione sui temi dell'inquinamento e delle politiche ambientali globali. Mercoledì pomeriggio gli studenti hanno affisso gigantografie, comunicano, «che mostrano le cause del cambiamento climatico, i suoi danni devastanti e come combatterlo». Altro appuntamento è oggi, dalle 16.30, per un'assemblea alla municipalità di Marghera, in piazza Mercato.

«La nostra vita si basa su un sistema che sfrutta combustibili fossili - ricordano - Questo ha portato a un aumento globale delle temperature, andando a modificare i delicati equilibri del Pianeta. Il 7 dicembre scendiamo in piazza con una manifestazione studentesca alle 8.30 in piazzale Cialdini; il giorno successivo, 8 dicembre, rispondiamo alla chiamata dei comitati ambientali di tutta la regione e ci organizzeremo per partecipare, a Padova, alla marcia mondiale per il clima».