Climate strike: studenti in piazza contro inquinamento e cambiamento climatico

Inquinamento e cambiamento del clima. Gli studenti Medi del Coordinamento Venezia e Mestre annunciano una giornata di mobilitazione il prossimo 7 dicembre, con corteo a Mestre, contro «Un sistema economico e produttivo insostenibile, i cui effetti stanno distruggendo il pianeta e quindi le nostre vite».

Climate strike

«Il cambiamento climatico è già in atto e ogni giorno viviamo sulla nostra pelle i suoi effetti - scrivono sui social gli studenti annunciando la mobilitazione -. L’ultimo esempio lo abbiamo avuto con gli staordinari eventi che hanno colpito tutt’Italia e in particolare il Veneto: l’esondazione del Piave, le forti piogge, l’acqua alta straordinaria in laguna, il vento di forza incredibile che ha distrutto intere porzioni di boschi. Tra il 3 e il 14 dicembre in Polonia si terrà la conferenza dei capi di stato di tutto il mondo sulla questione ambientale e sui cambiamenti climatici. Tre anni fa le decisioni e i limiti imposti dal meeting non sono stati vincolanti per le scelte dei singoli stati. È necessario che ogni paese attui una vera e propria inversione di marcia sulle emissioni che continua a produrre».

L'annuncio

«Da più di un secolo la nostra vita si basa, direttamente o indirettamente, su un sistema che sfrutta combustibili fossili, altamente inquinanti per l’atmosfera: dalle industrie ai mezzi di trasporto, dallo smaltimento dei rifiuti fino alla produzione di elettricità. Questo ha portato negli anni, a causa dell’effetto serra, a un aumento su scala globale delle temperature, andando a modificare i delicati equilibri del pianeta. Il 7 dicembre, dalle 8.30 a piazzale Cialdini, diremo 'stop' a tutto questo, rispondendo alla chiamata dei comitati ambientali di tutta la regione, e preparandoci a partecipare alla marcia mondiale per il clima dell'8 dicembre a Padova».