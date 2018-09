Prove generali all'M9: call per visitare il museo in anteprima, inaugurazione l'1 dicembre

M9 lancia la call per partecipare alle prove generali del museo multimediale del ’900, che si svolgeranno in cinque giornate, sempre di sabato: il 6, 13, 20 e 27 ottobre e il 10 novembre. Siamo ormai al conto alla rovescia in vista dell'inaugurazione, che si svolgerà il 1° dicembre: adesso M9 propone al pubblico l'opportunità di provare in anteprima le installazioni interattive del museo e dare i propri commenti sull’esperienza di visita.

Feedback dal pubblico

I partecipanti potranno muoversi liberamente nei due piani dell’esposizione permanente dedicata al racconto del ‘900 italiano e sarà loro richiesto di rispondere a un questionario valutando sia gli aspetti specifici che quelli complessivi. Le opinioni e i commenti raccolti durante questa “visitor experience” serviranno per la messa a punto delle installazioni e dei servizi dedicati ai futuri visitatori. Gli orari delle visite saranno comunicati subito dopo l’iscrizione (indispensabile per partecipare) compilando il form on line sul sito www.m9digital.it.

Format innovativo

«Siamo molto soddisfatti di poter accogliere i cittadini - spiega l'amministratore di Polymnia Venezia, Valerio Zingarelli -. Sono confidente che il pubblico avrà modo di apprezzare l’unicità e l’innovazione di M9 e cogliere le opportunità che il progetto potrà generare. I risultati di questo coinvolgimento nei mesi di ottobre e novembre permetteranno di perfezionare il lancio ufficiale di M9 il 1° dicembre 2018». Per i promotori, il format di M9 mette insieme cultura multimediale, architettura sostenibile, tecnologia, servizi per i cittadini e forme innovative di commercio, per generare occupazione, crescita e benessere per la collettività.