M9 svela i futuri negozi: libri, cultura e creatività dell’area retail

Nuovi operatori entrano a far parte del progetto M9, il polo culturale del centro di Mestre, inserendosi nel comparto libri, cultura, creatività dell’area retail. Il primo è la libreria “Il libro con gli stivali”, nata a Mestre nel 2006, specializzata in letteratura per l’infanzia e non solo. All'M9 punta ad unire esperienze diverse per sviluppare progetti nuovi, anche interpretando i linguaggi tecnologici e multimediali delle nuove generazioni. Il secondo è "Città del sole", un negozio di giocattoli «diverso da ogni altro perchè i giochi sono scelti per quello che fanno fare ai bambini», pensati espressamente per le diverse fasi della crescita, per stimolare la creatività attraverso l’esperienza, l’immaginazione, la curiosità e la scoperta.