M9, evoluzione del progetto: "Un quartiere incastonato nel tessuto urbano" VIDEO

"Diecimila metri quadri, un quartiere incastonato nel tessuto urbano di Mestre che coniuga cultura e innovazione - : introduce così l'M9 Valerio Zingarelli, amministratore delegato Polymnia, giovedì, in occasione della presentazione del cantiere -. La corte dei bambini, nell'ex convento Santa Maria delle Grazie, è esempio di come si possa costruire uno spazio educativo e multimediale per i piccoli tra i 4 e i 12 anni. Dopo questa ci saranno altra occasioni d'incontro per presentare il progetto, nel suo evolversi", assicura Zingarelli.