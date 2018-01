Sipario sulle altalene dell'M9 con quasi 50mila accessi. Prosegue la call dei ritratti ai mestrini

Sono 49.900 gli ingressi in totale dal 16 dicembre al 7 gennaio al chiostro di Santa Maria delle Grazie per l’evento di Natale "Flying Bells for M9", ideato da Felice Limosani. L'iniziativa, realizzata nella prima area completata e aperta alla città di M9, ha permesso ai mestrini di riscoprire lo spazio restaurato (futura sede dell’Innovation Retail Center di M9) e apprezzarne la bellezza con un'esperienza coinvolgente e in un’atmosfera di festa: "Una performance collettiva - commenta M9 - che, attraverso la metafora artistica, rappresenta i valori socializzanti, creativi e culturali del progetto".

Call per un ritratto nel futuro museo

Intanto hanno raggiunto quota 203 le candidature registrate in 6 giorni dalla call “M9 sono io” per diventare protagonisti di una delle installazioni multimediali dell’esposizione permanente del futuro museo. La ricerca riguarda 120 persone da 0 a 100 anni che prestino la propria immagine per rappresentare i molteplici volti della società italiana di oggi, a partire da Mestre e dall’area metropolitana. Una prima analisi registra 108 candidature femminili rispetto a 95 maschili. Cittadini di ogni età hanno risposto: genitori (che hanno anche inviato i dati dei loro bambini di pochi mesi) fino a ultraottantenni (il candidato più anziano ha 86 anni). Tutte le classi di età previste nel campione elaborato dai curatori hanno già dei volontari: le fasce da completare sono quelle dai 70 ai 79 anni e quella dagli 80 anni in su. Numerose le richieste arrivate da studenti liceali e universitari e ottimo riscontro tra i giovani e i giovanissimi e soprattutto nella fascia centrale di età della popolazione. Dal punto di vista delle professioni sono oltre 30 le domande pervenute da studenti e altrettante da impiegati, oltre una dozzina da pensionati e da insegnanti o docenti. Ma hanno risposto anche architetti, operai, manager e imprenditori, commercianti, commesse, consulenti finanziari, ragionieri, assistenti sociali, guide turistiche, elettricisti, restauratori e qualche disoccupato.

È ancora possibile partecipare alla selezione inviando entro il 20 gennaio i propri dati personali (nome, cognome, età, altezza, professione, telefono) a:

castingM9@polymniavenezia.it

I ritratti fotografici saranno realizzati dal 28 febbraio al 9 marzo in via Torino, Venezia Mestre.