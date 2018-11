M9: Marco Biscione entra nel pieno delle sue funzioni come direttore

Il museo M9 annuncia l'insediamento ufficiale di Marco Biscione come direttore, scelto dal Cda della Fondazione di Venezia all’interno di una terna proposta da una Commissione appositamente costituita che, a sua volta, ha selezionato da una short list di 10 nominativi.

Riqualificazione urbana

Il direttore Marco Biscione: «il Museo M9 è una sfida del tutto eccezionale e unica nel panorama nazionale per i contenuti, per i temi e per il suo progetto complessivo. Si tratta infatti di un museo realizzato con obiettivi che vanno al di là della semplice narrazione museale: esso vuole dare un contributo alla crescita sociale ed economica, è un processo di riqualificazione urbana. Attraverso il passato il Museo intende raccontare il Novecento offrendoci gli strumenti per leggere il presente e proiettarci nel futuro».

La Fondazione di Venezia ha anche formalizzato la nascita della Fondazione M9, un ente privato senza finalità di lucro costituito per la gestione del Museo. La Fondazione appena costituita, come indicato dallo Statuto, opererà nei settori dell’arte e dei beni culturali e nell’ambito dell’educazione e della ricerca scientifica e tecnologica in stretta relazione con l’attività museale.