Prolungata l'apertura del chiostro M9, sabato animazione per i bimbi con la Befana

Non si ferma Flying Bells for M9, l'installazione temporanea ideata da Felice Limosani: visto il successo e le richieste di proroga, il chiostro restaurato di Santa Maria delle Grazie per l’evento di Natale resta aperto fino a domenica 7 gennaio.

Animazione per i bimbi alla Befana

Sabato la Befana intratterrà (dalle ore 16 alle 17) i bambini nel chiostro con una lettura animata intitolata "La fatica della Befana" raccontando come può in una sola notte consegnare le calze in tutto il mondo e distribuirà caramelle e dolci.

Il chiostro dell'ex convento è stato aperto alla città, con M9 Mestre scopre nuovi spazi

Oltre 44.000 gli ingressi fino a giovedì sera. M9, nuovo grande polo di innovazione tecnologica e culturale e di rigenerazione urbana che aprirà nel Comune di Venezia nel dicembre 2018, ha presentato questo allestimento - realizzato in collaborazione con il Comune di Venezia - come evento di Natale, aprendo al pubblico tutti i giorni dalle ore 16 alle 21 (ingresso libero). Accolgono i visitatori 32 altalene posizionate nei 500 metri quadrati del chiostro - futura sede dell’Innovation Retail Center -, ciascuna abbinata a una campana, che viene attivata dal movimento. L'insieme dei suoni crea un'esperienza coinvolgente e un’atmosfera di festa: una performance collettiva che, attraverso la metafora artistica, rappresenta i valori socializzanti, creativi e culturali di M9.

M9 è un distretto di innovazione tecnologica per la cultura, il retail, l’intrattenimento e i servizi. È il progetto più importante della Fondazione di Venezia, che ha investito 110 milioni di euro per contribuire al rilancio e allo sviluppo del territorio veneziano. Ispirandosi a esperienze internazionali di rigenerazione urbana, M9 propone un format innovativo, una piccola smart city nella quale cultura multimediale, architettura sostenibile, servizi per i cittadini e forme innovative di commercio viaggiano sullo stesso binario per generare occupazione, crescita e benessere per la collettività.