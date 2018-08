Condòmini litigiosi, a Mestre crescono i contrasti. Soprattutto con gli amministratori

La convivenza di vicinato si conferma complicata. Dall'inquilino moroso che non si riesce a sfrattare al padrone di casa che non paga le bollette, dall'agenzia che propone preliminari poco chiari ai dissidi con l'amministratore. E poi insalubrità degli alloggi, litigi per i posti auto, discussioni per i costi dei lavori di manutenzione, rumori molesti, telecamere installate illegittimamente. Sono variegati i casi e le vicende che portano i mestrini a rivolgersi all'Adico per risolvere controversie condominiali.

Rapporti tesi

Dal 2018 (gennaio-luglio) l'ufficio legale segue 104 casi mestrini contro gli 81 del 2017 (+ 30%). La situazione più comuni sono quelle legate ai contrasti fra inquilini e amministratori condominiali, ma sono frequenti anche le problematiche segnalate da chi vive nella case Ater o in quelle comunali. Poi ci sono gli sfratti che possono essere un disagio per l'inquilino ma anche per il proprietario. "In questi ultimi anni - ricorda Carlo Garofolini, presidente dell'associazione - è aumentata esponenzialmente anche la litigiosità fra gli stessi inquilini a causa della crescita del numero di cittadini immigrati che trovano qualche volta in difficoltà ad adeguarsi alle regole condominiali o, al contrario, non vengono accettati nelle loro abitudini culturali in relazione spesso agli odori della cucina etnica. Credo che le difficoltà economiche di molte famiglie rendano ancora più tesi i rapporti, soprattutto quando si tratta di stabilire la suddivisione delle spese".