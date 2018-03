Trambusto a Mestre, due clochard vengono alle mani: intervento di Municipale e 118 | VD

Lite in strada a pochi passi dalla sede della polizia locale di via Cappuccina. Alcuni passanti hanno segnalato, martedì pomeriggio, la presenza di due persone che se le stavano dando di santa ragione davanti a tutti. Poco più tardi sono arrivate le pattuglie degli uomini in divisa, che hanno verificato quanto stava accadendo e accompagnato i protagonisti al Comando. Per uno di loro è stato chiesto l'intervento dell'ambulanza del 118, poi ripartita a sirene spiegate in direzione dell'ospedale. Si tratterebbe di due senzatetto, venuti alle mani probabilmente per futili motivi (video Cmp)