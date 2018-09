Lavori sui giunti in Tangenziale di Mestre, chiusure nelle notti di martedì e mercoledì

Proseguono i lavori di CAV sui giunti stradali agli svincoli della A57-Tangenziale di Mestre. Per permettere i nuovi interventi, la società ha disposto la chiusura degli svincoli di immissione in carreggiata ovest (direzione Milano) dalle rotatorie Miranese e Castellana nelle notti del 25 e 26 settembre 2018. In particolare:

- dalle ore 21.00 di martedì 25 settembre alle 6.00 di mercoledì 26 settembre verrà effettuata la chiusura del ramo di svincolo di immissione in carreggiata ovest della A57-Tangenziale di Mestre dalla rotatoria Castellana. Il traffico sarà deviato con segnaletica apposita verso la rotatoria Terraglio;

- dalle ore 21.00 di mercoledì 26 settembre alle 6.00 di giovedì 27 settembre verrà effettuata la chiusura del ramo di svincolo di immissione in carreggiata ovest della A57-Tangenziale di Mestre dalla rotatoria Miranese. Il traffico sarà deviato con segnaletica apposita verso la rotatoria Castellana.

In caso di rallentamenti e incolonnamenti dovuti alle chiusure previste, l’utenza sarà costantemente informata in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona.