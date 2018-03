Lavori alla stazione di Villabona: chiuse le tre porte a sinistra per chi arriva da Padova

Alcune piste di uscita alla stazione autostradale di Venezia Mestre verranno chiuse per lavori stradali, a partire da lunedì, e resteranno interdette al traffico per circa un mese. L’intervento prevede la riqualificazione: saranno interessate le ultime tre porte di uscita sulla sinistra per chi proviene da Padova.

Probabili incolonnamenti

L’intervento è stato programmato nel periodo di minor traffico e condizioni meteo compatibili con i lavori, ma è chiaro che con meno piste disponibili al casello, potrebbero verificarsi alcuni lievi incolonnamenti in uscita, soprattutto nell’orario di punta e in prossimità delle festività pasquali. Per questo motivo Cav Spa, al fine di limitare al massimo eventuali disagi per gli utenti, ha previsto di rinforzare il presidio tecnico degli impianti con ulteriore personale rispetto a quello normalmente impiegato, che sarà incaricato di prestare assistenza agli utenti durante le operazioni di esazione e per le normali procedure di gestione della viabilità al casello. Gli utenti saranno comunque sempre e costantemente informati sella situazione attraverso i pannelli a messaggio variabile sui portali in avvicinamento alla stazione autostradale.