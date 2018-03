Voragine in zona viale San Marco, Scano chiede chiarezza: interpellanza al Comune

Il 14 marzo si è formata sulla superficie stradale di piazzetta Canova a Mestre (le “Corti Femminili” di viale San Marco) una sorta di cratere del diametro di almeno un metro e profondo altrettanto. Il fatto ha creato una certa preoccupazione, tanto che sul tema il consigliere M5S Davide Scano ha deciso di presentare al Comune un'interpellanza. In seguito all'episodio, scrive, "un’impresa edile è intervenuta per ripristinare il manto stradale, riempiendo tuttavia la buca con sabbia e ghiaino. Sembra che su quel tratto stradale fossero stati realizzati, alcuni mesi fa, gli scavi per la posa della fibra ottica. Chiediamo di spiegare quali siano i motivi della formazione della buca, se esista qualche forma di garanzia per le manomissioni di suolo da parte di privati, di spiegare se si tratti di un fenomeno diffuso e quali siano le contromisure dell’amministrazione comunale".

"Movimento" nell'area del campo da calcio

Altra questione, sempre nel quartiere, riguarda il campo da calcio di via Boerio, una delle aree oggetto di bonifica ambientale, nota agli abitanti per aver ospitato la squadra del Real San Marco. "Lì, la settimana scorsa - fa presente Scano - sono apparsi degli operai con delle attrezzature per effettuare, almeno all’apparenza, il carotaggio dei terreni. Chiediamo se l’amministrazione comunale fosse a conoscenza di queste operazioni e di spiegare i motivi di tale analisi", oltre che di "illustrare quale sia la destinazione d’uso dell’area e se sono state formulate delle proposte di utilizzo da parte della proprietà".