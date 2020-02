Preso il ladro seriale delle macchinette: decine di furti in poche settimane

La polizia lo teneva d’occhio da settimane. E già alcuni giorni fa lo aveva denunciato. Questa notte K.M., italiano, 22 anni, è stato arrestato. È lui il «ladro seriale delle macchinette», responsabile di una sessantina di furti ai danni di distributori automatici commessi da gennaio ad oggi.

Gli agenti della squadra volanti lo hanno notato in via Giustizia e lo hanno seguito fino agli uffici Arpav, per poi vederlo entrare in azione: appoggiata la sua bicicletta, il giovane ha scavalcato la recinzione, forzato la porta, e si è introdotto nella struttura. Anche questa volta il ragazzo ha portato via gli incassi delle macchinette, incontrando però all’uscita gli agenti, che lo hanno subito bloccato e perquisito: forbici, guanti e monete di vario taglio sono stati trovati nelle tasche del giovane, arrestato per il reato di furto aggravato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Questa mattina l’arresto è stato convalidato, e M.K. rimarrà ai domiciliari, in attesa della prossima udienza di marzo. Era stato lui, un paio di settimane fa, a entrare due volte nell’arco di pochi giorni all’Auto Carrozzeria Moderna di via Giustizia, provocando seri danni. Il questore di Venezia Maurizio Masciopinto era anche andato in visita alla concessionaria. Tra gli altri colpi messi a segno dal giovane, uffici pubblici, attività commerciali e istituti scolastici.