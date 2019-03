Ladro troppo rumoroso sveglia il vicino: fermato dalla polizia

Si è svegliato dopo aver sentito alcuni rumori sospetti provenire dall'appartamento al piano inferiore. E' uscito sulle scale e ha notato un uomo che appena si è reso conto di essere stato scoperto è scappato E' salito in sella alla sua bici e si è dileguato. La fuga di un 40enne georgiano è stata breve perchè poco dopo la polizia lo ha intercettato e bloccato.

L'uomo, intorno alle due di questa notte, era a caccia di abitazioni da saccheggiare in via Olimpia a Mestre. Alla vista dei poliziotti, ha cambiato strada ma è stato fermato e identificato. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato un coltello a serramanico, un coltello svizzero multifunzione, una torcia di piccole dimensioni, un guanto in panno e un foglio plastico semi rigido del tipo usato generalmente nei furti in appartamento per l’apertura delle porte delle abitazioni prive di mandate. Portato in questura, il 40enne è stato denunciato.