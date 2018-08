Trovato a scattarsi selfie con un telefono non suo: ladro denunciato a Mestre

L'attenzione resta alta nell'area della stazione ferroviaria di Mestre. Nuovi controlli sono stati operati ieri da parte degli agenti del commissariato locale insieme ai colleghi del Reparto mobile di Padova e del Reparto prevenzione crimine. In tutto sono state identificate 21 persone ed eseguite verifiche in cinque locali di via Piave. Nel corso di questi pattugliamenti è stato individuato un uomo che, in via Dante, era intento a scattarsi dei selfie. I poliziotti hanno però scoperto che il cellulare che aveva in mano non era suo, bensì di una signora che ne aveva denunciato il furto poco prima. La donna è riuscita a identificare il responsabile perché, in quegli stessi istanti, la app Foto dello smartphone stava eseguendo in automatico l'upload degli scatti, e quindi le è stato possibile visualizzare le immagini da un altro dispositivo. A quel punto il ladro, marocchino di 34 anni, è stato fermato e denunciato a piede libero per il reato di ricettazione.