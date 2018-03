Scoperto a rubare una bicicletta: un residente lo insegue e lo fa prendere dalla polizia

Polizia in via Forte Marghera mercoledì sera dopo che un cittadino residente in zona si era accorto di qualcuno intento in movimenti sospetti nel cortile di un'abitazione. Erano le 22.30: il mestrino ha notato un giovane trasandato che si era introdotto nel piazzale di un condominio e, insospettito da quella presenza, lo ha seguito. Pochi secondi più tardi ha capito di averci visto giusto: il sospetto ha iniziato ad armeggiare intorno ad una bicicletta appoggiata ad una ringhiera, nell'evidente tentativo di rubarla.

Denuncia

A quel punto l'inseguitore è intervenuto e il giovane, spaventatosi, ha desistito. Si è allontanato, farfugliando di avere bisogno di un mezzo per ritornare a casa. Subito dopo sono arrivati gli agenti di polizia, intervenuti a seguito della segnalazione al 113, e sono riusciti a bloccare l’uomo, un pregiudicato italiano di 32 anni, denunciandolo per tentato furto.