Furto in casa, i ladri si calano dal terrazzo ma trovano la polizia

Ladri trovati mentre rubano in casa e bloccati prima di riuscire a scappare. È successo la sera di mercoledì 31 ottobre, a Mestre: la segnalazione al 113 arriva da viale San Marco e i primi a portarsi sul posto sono due agenti del commissariato di Mestre in servizio di volante. Individuano l'appartamento in cui si sono introdotti i malviventi, quindi uno dei poliziotti cerca di entrare, scoprendo che la porta d'ingresso è bloccata con un divano. L’altro si apposta all’esterno dell’edificio e pochi secondi dopo vede calare dal terrazzo un sacco con la refurtiva, seguito dagli intrusi.

Arresto

Sono in due: si guardano intorno alla ricerca di una via di fuga, ma subito vengono accerchiati dagli agenti di Mestre e da altri due di rinforzo arrivati nel frattempo. A quel punto sono costretti ad arrendersi. Si tratta di due giovani di 26 anni, di nazionalità albanese, senza fissa dimora e con precedenti per furto. Addosso hanno un cacciavite di grosse dimensioni, alcune mollette da bucato e un paio di orecchini di perle. Scattano quindi le manette: l'arresto è stato convalidato dal giudice venerdì pomeriggio, con uno dei due destinato a custodia cautelare in carcere e l'altro ai domiciliari nell'abitazione di Rimini.