Si calano dal tetto e aprono la cassaforte col flessibile: predoni in fuga con 5mila euro

Il trambusto è stato avvertito verso le 5 di mercoledì mattina da una guardia giurata in ricognizione in zona. I forti rumori all'interno del locale-paninoteca di viale Ancona a Mestre hanno messo subito in allerta l'agente di turno, che ha lanciato la segnalazione agli operatori del 113. Sul posto immediato è stato l'intervento delle volanti della polizia, congiuntamente al titolare del pub, che ha accertato un ammanco complessivo di circa 5mila euro.

Si sono calati dal tetto

Le forze dell'ordine hanno quindi effettuato il primo sopralluogo per ricostruire i movimenti dei ladri. I predoni sarebbero saliti fin sopra al tetto utilizzando le scale anticendio, poi hanno sfondato il lucernario e si sono calati all'interno del locale dall'alto, mettendo nel mirino la cassaforte, forzata utilizzando un flessibile. Dopo aver asportato tutto il denaro contante contenuto all'interno, per l'appunto 5mila euro, si sono dati alla fuga. Prima che potessero intervenire le forze dell'ordine.

Scientifica sul posto

Per effettuare i rilievi del caso è intervenuta anche la polizia Scientifica, cui è spettato il compito di accertare l'eventuale presenza di impronte lasciate dai malviventi. Gli investigatori nel frattempo hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona, nella speranza che possano dare indizi concreti per chiudere il cerchio sui responsabili.