Auto lanciata come ariete contro la vetrata: spaccata al megastore Aumai di Mestre

Hanno usato un'auto come ariete per poi arraffare tutto il possibile. Spaccata nella serata di domenica al centro commerciale Aumai di via Pionara a Mestre, a due passi dall'Auchan. A un certo punto i malviventi hanno lanciato una Ford vecchio modello contro una vetrata della struttura. L'impatto ha permesso agli incursori di scaraventarla a terra, aprendosi un varco attraverso cui penetrare nel megastore che vende abbigliamento, articoli per la casa e molta altra merce.

L'auto "ariete" era lì vicino

L'inventario lunedì mattina era ancora in corso per stabilire se i delinquenti siano effettivamente riusciti a scappare rubando qualcosa. L'allarme è stato lanciato da una guardia giurata che si è accorto dei danni e ha subito segnalato l'accaduto ai colleghi della centrale operativa, i quali a loro volta hanno contattato la questura. L'auto utilizzata come ariete è stata individuata poco distante, in via Don Tosatto. I danneggiamenti erano ben visibili: i ladri hanno forzato la portiera per poi metterla in moto facendo contatto con i cavi del cruscotto, dopodiché hanno lanciato la vecchia Ford contro la vetrata. Il paraurti è apparso pesantemente danneggiato.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Indagini in corso

I rilievi della polizia sono durati a lungo. Al vaglio anche eventuali telecamere di sorveglianza, per individuare indizi utili a incastrare i delinquenti. Un colpo simile è stato perpetrato poche settimane fa in un negozio specializzato in telefonia in via Bafile a Jesolo.