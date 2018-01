Ladri scatenati a Mestre, cinque abitazioni visitate. La polizia: "Chiudete le tapparelle"

Diversi furti in serie negli appartamenti delle vie di Mestre hanno visto impegnati gli operatori delle volanti nel tardo pomeriggio di mercoledì. Sono cinque le segnalazioni pervenute al 113 relative ad altrettante incursioni avvenute tutte con lo stesso modus operandi: le abitazioni sono state prese di mira da ignoti acrobati, i quali, approfittando dell’assenza dei proprietari, si sono introdotti arrampicandosi lungo le tubature del gas e poi attraverso le tapparelle semi-aperte, forzando le finestre. Una volta all'interno hanno rovistato ovunque, lasciando gli alloggi a soqquadro.

Fuga con il bottino

Gli episodi sono avvenuti in parte nella zona di viale Vespucci e in parte nel centro della località Asseggiano. I malviventi hanno agito con la penombra, mettendo a segno indisturbati i colpi. In alcuni casi sono riusciti a entrare in possesso di monili d’oro di valore e soldi. Partecipano alle indagini anche gli esperti della polizia scientifica, che hanno eseguito gli accertamenti del caso nelle case colpite.

I consigli della polizia

La polizia mette in guardia la popolazione, consigliando di seguire alcune semplici regole a difesa dei propri beni: ad esempio chiudere le tapparelle fino in fondo quando si esce di casa, anche per poco tempo (magari munendosi di gancetti a chiusura a muro). Inoltre i cittadini sono invitati, qualora dovessero notare movimenti sospetti, a segnalarli tempestivamente al 113.