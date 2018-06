Addetto alle vendite prima rincorre e blocca un ladro, poi "stana" anche il complice

Tentano di rubare vestiti in un noto centro commerciale mestrino, ma vengono scoperti dall'addetto alla sicurezza che prima riesce a bloccare uno dei ladri, poi, mentre si trova sull'auto della polizia, riconosce anche l'altro. E' stato merito suo se, dopo un lungo inseguimento di corsa, domenica sono stati denunciati 2 cittadini extracomunitari, un 23enne e un 21enne, per tentato furto aggravato. Il più grande dei due è risultato essere inottemperante all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, mentre l'altro è entrato in Italia da Genova il 5 giugno scorso.

Se ne accorge l'addetto alla sicurezza

Intorno alle 12 l'addetto ha visto i due clienti mettere piede nel negozio con degli zaini, aggirandosi con fare sospetto. Poi, dopo aver scelto alcuni indumenti, sono entrati nei camerini di prova. Alla loro uscita gli indumenti erano però diminuiti, così il responsabile ha deciso di controllare. All'interno erano rimaste le targhette antitaccheggio, così si è messo a rincorrere uno dei malintenzionati fuori dal punto vendita. L'altro oramai era troppo distante.

Inseguimento a piedi

Alla notizia dell'imminente arrivo della polizia, anche il primo complice è riuscito a darsela a gamba. E’ cominciato così un inseguimento da parte del dipendente del negozio, che a telefono con gli uomini delle volanti, ha dato indicazioni sulla direzione di fuga del ladro senza mai perderlo di vista.

Complice riconosciuto

I poliziotti hanno così bloccato il fuggitivo e l'hanno condotto in questura, mentre gli uomini di una seconda volante hanno accopagnato il dipendente al centro commerciale per ascoltare la sua versione dei fatti. Proprio nel corso del tragitto l'addetto ha riconosciuto anche il secondo "cliente", indicandolo agli uomini in divisa. Perquisito, è stato trovato in possesso di due magliette. Anche per lui, inevitabile, una denuncia.