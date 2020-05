Tra i palazzi con gli attrezzi da scasso, due donne denunciate

Due donne di etnia rom, una 31enne bosniaca in avanzato stato di gravidanza e una 23enne croata, sono state denunciate dopo essere state sorprese aggirarsi tra le case con arnesi da scasso. Erano state avvistate martedì pomeriggio in via Cappuccina a Mestre mentre tentavano di entrare in alcuni palazzi. Dopo averle tenute d'occhio, gli agenti della polizia locale hanno deciso di fermarle, scoprendo che con loro avevano una pinza (nascosta nel reggiseno), due cacciaviti e una plastica rigida (che serve per forzare le serrature).

Entrambe con precedenti per furti in abitazione in diverse città del nord Italia, la 31enne era stata scarcerata da Venezia a marzo dello scorso anno. In occasione di quell'arresto era stata fermata sempre dalla polizia locale a Mestre. Tutte e due sono state denunciate e gli arnesi da scasso sequestrati.