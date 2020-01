La droga nascosta nel cappuccio della felpa: il cane antidroga la scopre

Alla vista degli agenti, ha cercato di nascondersi, ma loro lo hanno visto bene e si sono insospettiti. Tanto che hanno deciso di fermarlo per un controllo. E ci avevano visto giusto, perchè nel cappuccio della felpa nascondeva un involucro contenente 16 sacchetti di plastica pieni di marijuana. Ennesimo arresto per spaccio di droga a Mestre: la polizia locale venerdì sera in Corso del Popolo ha fermato un 33enne gambiano, già bloccato a settembre.

Il fiuto del cane antidroga ha quindi permesso di scoprire la droga. L'uomo, che tra l'altro non aveva rispettato il divieto di dimora nella regione Veneto, dopo avere trascorso la nottata nella cella di sicurezza della polizia locale, sabato mattina è stato portato davanti al giudice che, dopo avere convalidato l'arresto e fissato l'udienza per il mese di marzo, lo ha sottoposto all'obbligo di firma.