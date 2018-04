Iusve Cube: "L'evolversi dell'Università salesiana che abbraccia il territorio" VD

La struttura inaugurata martedì alla Gazzera: un immobile dinamico immerso nel verde, "pensato come luogo confortevole per far sentire a proprio agio chi vi accede per lavorare", spiega l'architetto Aurelio Chinellato.

Iusve Cube ospiterà una web radio gestita dagli studenti di comunicazione, laboratori di ricerca e sviluppo, uffici di coworking per le startup degli ex studenti, il tutto gratuitamente, e una caffetteria. Oltre ad una stanza doppia, divisa da un vetro, destinata alle simulazione di colloqui degli studenti di Psicologia, sotto la supervisione di docenti titolati. Negli spazi interni inoltre si incontreranno anche i referenti di Iusve con le realtà del territorio, per pianificare nuovi progetti e condividere percorsi. "L'obiettivo dell'edificio è quello di incarnare la terza missione dell'università - ha spiegato il preside, Arduino Salatin - dando la possibilità ai dipartimenti di fondersi in progetti comuni ma soprattutto di incontrare le aziende del territorio e le cooperative".