Perale parla 2 ore davanti al pm: "Non volevo ucciderla, volevo darle solo una lezione"

Ha ribadito che non era sua intenzione ucciderli. Ha ribadito che la situazione gli è sfuggita di mano e che a quel punto si è trovato con le spalle al muro. Ha parlato per 2 ore e mezza in carcere a Verona Stefano Perale, il 50enne di Chirignago che nel giugno dell'anno scorso ha ucciso Biagio Buonomo junior e Anastasia Shakurova, due fidanzati invitati a cena, narcotizzati e poi assassinati.

"Volevo darle una lezione"

Venerdì l'insegnante mestrino si è sottoposto volontariamente a un interrogatorio, assistito dagli avvocati Matteo Lazzaro e Nicoletta Bortoluzzi, e ha parlato a lungo a tu per tu con il pubblico ministero Giorgio Gava, titolare delle indagini. Il reo confesso ha ripercorso la notte del duplice omicidio e ha spiegato per l'ennesima volta che voleva "solo" dare una lezione ad Anastasia Shakurova. Lui l'amava e lei stava per avere un bambino da un altro uomo. Per questo la decisione di narcotizzare le due future vittime: con ogni probabilità la sua doveva essere una punizione a sfondo sessuale nei confronti della giovane donna, approfittando della sua perdita dei sensi. Ma le dosi di cloroformio devono essere risultate insufficienti, soprattutto nei confronti di Biagio Buonomo Junior. Per questo ha dovuto usare un bastone per vincere le sue resistenze.

Richiesta di integrazione d'indagine

Ancora, secondo la difesa, nonostante le 2 ore e mezza di interrogatorio, c'è ancora da scavare nella vicenda. O meglio, ci sarebbe ancora da scavare nel passato di Perale per ricostruire i motivi per cui nella sua mente è balenato un piano del genere. Per questo sarà depositata una richiesta d'integrazione d'indagine in sede di udienza preliminare, che spetterà al giudice decidere se accogliere o meno.