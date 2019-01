Spettacolare inseguimento tra Mestre e Marghera: due denunciati

I carabinieri hanno notato quell'auto percorrere Corso del Popolo a bassa velocità. Sembrava sospetta, così hanno deciso di fermarla. Il conducente, però, anzichè accostare ha premuto l'acceleratore dando il via a uno spettacolare inseguimento che si è concluso poco dopo a Marghera. Al termine della fuga, sia l'autista che il passeggero sono stati fermati.

Si tratta di B.I.G., 23enne e B.M., 25enne, entrambi tunisini. L'episodio è avvenuto la scorsa notte intorno alle due. Una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile ha intimato l'alt alla Fiat Punto con a bordo i due stranieri che, però, hanno deciso di scappare. L'inseguimento, al quale hanno partecipato i rinforzi anche della polizia, si è concluso a Marghera, dopo una serie di manovre spericolate, di rotonde percorse più volte e di strade imboccate contromano.

La coppia si è ritrovta in trappola quando ha imboccato una strada senza uscita che porta al parco Emmer dove, forse, pensava di potersi dileguare a piedi. I due stranieri sono stati fermati e accompagnati in caserma, dove sono stati denunciati per resistenza. Il conducente, inoltre, si è scoperto che non aveva mai conseguito la patente.