Travolto da un treno in transito, tragedia sfiorata in stazione a Mogliano Veneto

Un uomo, di cui non sono state rese note le generalità, ha riportato gravissime lesioni ad una gamba in seguito all'investimento di un treno passeggeri avvenuto alle 13.35 di lunedì, nei pressi della stazione ferroviaria di Mogliano Veneto. Il malcapitato, non in pericolo di vita, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso da un'ambulanza del Suem 118. Il traffico ferroviario ha subito rallentamenti, fortunatamente non gravi. Sul posto intervenuti gli agenti della polfer di Mestre che ora indagano sull'episodio.