Tamponamento sulla tangenziale di Mestre, code in direzione Milano

Traffico a rilento sulla tangenziale di Mestre nella serata di venerdì: un tamponamento a catena si è verificato poco dopo le 18 in direzione Milano nel tratto tra gli svincoli Castellana e Miranese, con più automobili coinvolte. Non risultano feriti, ma la viabilità è messa a dura prova: si registrano code e rallentamenti, con i veicoli in transito costretti a procedere su due sole corsie. Sono in corso le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati e di ripristino della corsia chiusa. Presenti i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia stradale.