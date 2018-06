Incidente sul lavoro a Mestre: incastrato nel macchinario, lo liberano i vigili del fuoco

E' rimasto incastrato in un macchinario dell'azienda per cui lavora. Grave incidente verso le 6 di martedì mattina alla HotelService di via Paganello, una realtà mestrina specializzata in lavanderie industriali e noleggio biancheria con, tra i clienti, hotel e strutture ricettive.

Ferito trasportato in ospedale

Sul posto è stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno "liberato" il ferito e l'hanno affidato alle cure dei sanitari del 118. Quest'ultimi hanno caricato in ambulanza l'infortunato e l'hanno trasportato all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove sarebbe giunto in gravi condizioni. Per ricostruire la dinamica dell'accaduto sono intervenuti gli ispettori dell'Ulss 3 "Serenissima", che da prassi avranno il compito di far luce sulla vicenda. Con ogni probabilità il giovane lavoratore, di nazionalità straniera, sarebbe intervenuto nel momento in cui il macchinario si sarebbe inceppato. Si tratterebbe di una specie di nastro trasportatore che all'improvviso sarebbe ripartito "risucchiando" l'operatore, che si sarebbe incastrato.

Indagini

Conferma l'incidente uno dei responsabili dell'azienda: "La persona coinvolta è stata portata via in ambulanza - spiega - Poi è arrivato il personale dello Spisal per eseguire i controlli previsti in questi casi. Hanno anche acquisito alcuni documenti". Per ora è mantenuto il riserbo sull'identità dell'infortunato e sulle sue condizioni. Lo stabilimento, o almeno parte di esso, ha continuato l'attività.